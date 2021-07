PI: Cachorro com duas línguas e sem olhos morre logo após o nascimento

Um cachorro nasceu sem olhos, orelhas, nariz e com duas línguas em Parnaíba (PI), na segunda-feira (28). De acordo com Bruno Souza, de 22 anos, o filhote nasceu cerca de duas horas após o parto de outros três animais, que estão saudáveis e sem anomalias. As informações são do G1.

“Minha mãe chegou em casa após o trabalho, por volta das 10h, e não encontrou a cachorra. Depois viu que ela havia cavado um buraco e estava com três filhotes fêmeas. Quando cheguei em casa meio-dia, a cachorra estava deitada na sala e notei algo saindo dela. Percebi ser outro filhote e corri para filmar, eu nunca vi um parto de cachorro antes. Quando ele começou a sair, já vi ter algo diferente”, contou Bruno.

Ainda conforme o dono dos animais, o filhote com anomalia apresentava dificuldades para respirar e morreu minutos após o nascimento. “Fiquei assustado e abalado. Minha mãe, que é muito apegada aos cachorros, chorou. Eu gostaria de poder fazer algo e ter salvado a vida dele”, afirmou Bruno ao G1.

LEIA TAMBÉM: Cão com ciclopia, sem focinho e duas línguas morre logo após o nascimento

Segundo a professora de Medicina Veterinária e especialista em neonatologia Tânia Cavalcante, esse tipo de malformação é extremamente rara. “Possivelmente trata-se de mutações genéticas, anormalidades cromossômicas e ambiente pré-natal podendo causar essas malformações. É principalmente relacionado em anormalidades genéticas, ou possivelmente causada pela presença de toxinas que afetam o desenvolvimento do cérebro, ainda na vida intrauterina”, explicou a professora ao G1.

Veja também