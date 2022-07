Philippe Coutinho perde pênalti e erra rebote em amistoso do Aston Villa

O Aston Villa realizou o seu segundo amistoso preparativo visando esta temporada, e no duelo diante do Leeds, viu o seu principal jogador falhar duplamente em partida realizada em Brisbane, na Austrália. O brasileiro Philippe Coutinho criou a jogada que terminou em pênalti. No momento de fazer a cobrança, no entanto, ele viu o goleiro rival defender o seu chute e também salvar o time com outra intervenção no rebote que também foi executado pelo ex-jogador do Vasco.

No lance que originou a infração, Coutinho entrou na área e, com um toque, tirou o adversário da jogada. O zagueiro colocou a mão na bola e o juiz, em cima do lance, marcou o pênalti.

Na partida, o Aston Villa venceu o confronto por 1 a 0. Curiosamente, o tento da vitória foi marcado em outra penalidade. Como Coutinho já havia sido substituído, Danny Ings foi desginado para o tiro livre e estufou a rede rival.

O time comandado pelo técnico Steve Gerrard conta ainda com mais dois brasileiros: Douglas Luiz e Diego Carlos.

Philippe Coutinho vai para a sua segunda temporada no time inglês. Neste período de amistosos, o Aston Villa tem programado ainda mais três compromissos nesta fase de preparação: Brisbane Roar, Manchester United e Rennes. A estreia no Campeonato Inglês está marcada para o dia 6 de agosto e primeiro duelo será contra o Bournemouth.