Philippe Coutinho é emprestado pelo Aston Villa ao Al Duhail, do Catar

O meia-atacante brasileiro Philippe Coutinho, de 31 anos, foi emprestado pelo Aston Villa por uma temporada ao Al Duhail, time de Doha, anunciou nesta sexta-feira (8) o clube inglês.

O ex-jogador do Liverpool, Barcelona e Bayern de Munique não fazia parte dos planos do técnico espanhol Unai Emery. Nesta temporada, na Premier League, ele jogou em apenas duas partidas no início do campeonato, entrando como reserva nas duas ocasiões. A última delas foi no dia 20 de agosto, contra o Everton, em um jogo em que também se lesionou.

Em janeiro de 2022, Philippe Coutinho foi emprestado pelo Barça ao Aston Villa e quatro meses depois assinou de forma definitiva com o time de Birmingham. Nessa equipe ele disputou um total de 43 partidas e marcou 6 gols.

