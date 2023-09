Philippe Coutinho é contratado por empréstimo pelo Al Duhail, do Catar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/09/2023 - 15:32 Compartilhe

O futebol do Catar vai ser o destino do brasileiro Philippe Coutinho até o final da temporada 2023/2024. Nesta sexta-feira, o Al Duhail anunciou a contratação por empréstimo do jogador junto ao Aston Villa. Ele posou para foto com o vice-presidente do clube catari, Khalifa Khamis e vai usar a camisa 9.

O anúncio da aquisição do atleta foi divulgado nas redes sociais do clube. Na postagem, o clube reforça a confiança na contratação do jogador que foi revelado pelo Vasco. “Coutinho é considerado um jogador de excelência e que conseguiu deixar sua marca em todos os clubes pelos quais passou anteriormente”, diz parte do texto.

Em seu novo clube, Coutinho vai ser comandado pelo argentino Hernán Crespo, que recentemente trabalhou como treinador no São Paulo. Após acertar as bases do contrato, o o jogador passou pelos exames médicos e assinou contrato.

Philippe Coutinho chega para aumentar a criatividade e agressividade da equipe. Na atual temporada, ele defendeu o Aston Villa em apenas duas partidas após ter sofrido uma lesão na perna esquerda.

Além do interesse do futebol do Catar, Coutinho vinha sendo sondado por clubes da Europa. O Real Betis, comandado pelo técnico Manuel Pellegrini e o Besiktas, da Turquia, já tinham manifestado interesse em contar com o jogador.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias