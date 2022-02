Philippe Coutinho celebra boa atuação e gol marcado pela Seleção Brasileira: ‘Representa muito’ Meia-atacante do Aston Villa teve grande atuação e deixou sua marca na goleada por 4 a 0. Jogador lembrou da lesão que o afastou dos gramados por nove meses e agradeceu a Tite

Um dos principais nomes da Seleção Brasileira na goleada sobre o Paraguai, nesta quinta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, o meia-atacante Philippe Coutinho celebrou a vitória e a boa atuação individual. O jogador do Aston Villa comentou sobre seu retorno ao time de Tite, que tem confiança no atleta.

– Representa muito (atuação e gol). Fiquei muito tempo parado, tive uma lesão difícil e complicada. Voltei na última convocação, voltei agora de novo e tive a oportunidade de jogar – disse Coutinho em entrevista à “TV Globo” após a partida.

Em 2021, o meia-atacante ficou nove meses sem entrar em campo, depois de sofrer uma lesão no joelho que o obrigou a passar por cirurgia. Na época, o atleta ainda atuava pelo Barcelona.

Coutinho comentou também sobre a substituição no jogo contra o Equador, provocada pela expulsão de Emerson Royal, mas agradeceu a confiança de Tite em deixá-lo jogar novamente.

– No último jogo eu acabei saindo no início, mas o professor me deu outra chance hoje. Graças a Deus ganhamos o jogo, e eu fico muito feliz em voltar a marcar aqui neste estádio, com toda a torcida brasileira presente.

Com o gol marcado nesta quinta-feira, Philippe Coutinho agora tem 19 bolas na rede com a camisa da Seleção Brasileira em 65 partidas. O jogador do Aston Villa é o terceiro maior artilheiro desde que Tite assumiu o comando, em 2016, atrás apenas de Neymar e Gabriel Jesus.

