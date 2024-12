Philadelphia 76ers freia reação do Boston Celtics e Embiid decreta vitória no fim pela NBA

O Philadelphia 76ers foi responsável pelo resultado mais surpreendente desta rodada de Natal da NBA ao derrotar o Boston Celtics por 118 a 114 em um TD Garden lotado, nesta quarta-feira. Coube a Joel Embiid selar o triunfo ao converter os dois lances livres nos segundos finais do confronto.

Os atuais campeões da temporada venderam caro a derrota e deixaram o confronto em aberto até o final aumentando a dramaticidade do jogo. Foi a primeira vez até aqui que a franquia de Massachusets perdeu duas partidas consecutivas. Já os sixers conseguiram a sétima vitória nos últimos dez duelos.

Em quadra Tyrese Maxey foi o cestinha do encontro com 33 pontos. Ele ainda contribuiu com dez assistências para os companheiros no triunfo diante do favorito rival. Pelo lado dos anfitriões, Jayson Tatum foi quem mais pontuou (32).

Buscando o ataque e cedendo espaços para os contragolpes na defesa, a partida esteve sob intensa disputa durante quase todo o duelo. Após abrir uma pequena vantagem ao fim dos primeiros 12 minutos (30 a 25), o Boston não conseguiu desgarrar no marcador e sofreu com isso na volta à quadra diante da estratégia do adversário em se superar em quadra.

Ao fim do terceiro quarto, o panorama de equilíbrio se manteve e o confronto terminou em 82 a 82 dando a ideia de que o duelo seria definido em detalhes na última etapa da partida. E o que se viu no TD Garden na parte final do espetáculo foi uma intensa reviravolta.

Aproveitando a falta de foco do inimigo, o Philadelphia voltou em alta intensidade e chegou a abrir 15 pontos de frente. Irreconhecível, o time dos Celtics só acordou faltando quatro minutos para o fim. Ao assinalar 11 pontos em dois minutos contra nenhum marcado dos visitantes, tudo mudou.

A equipe verde pressionou e voltou a colar no marcador. Com os nervos à flor da pele, os atletas das duas equipes começaram a errar. No fim, com direito a dois lances livres, o camaronês Joel Embiid converteu seus dois chutes, abriu 118 a 114 faltando 2.8 segundos, e decretou a vitória do Philadelphia na casa dos Celtics.