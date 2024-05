Phil Foden é eleito melhor jogador da temporada na Premier League

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/05/2024 - 12:29 Para compartilhar:

O meia-atacante inglês Phil Foden, de 23 anos, foi eleito neste sábado (18) o melhor jogador da temporada 2023-24 da Premier League, prêmio atribuído pelo quinto ano consecutivo a um futebolista do Manchester City.

Foden marcou 17 gols e deu 8 assistências, um recorde pessoal, em 34 jogos, ajudando seu time a chegar à última rodada, no domingo, como líder, dois pontos à frente do Arsenal.

O meia soube aproveitar a ausência do companheiro Kevin De Bruyne – lesionado há vários meses – para se impor no esquema tático do time. Ele é o segundo jogador de linha mais utilizado pelo técnico Pep Guardiola.

Foden sucede seus companheiros De Bruyne (vencedor em 2019/2020 e 2021/2022), Ruben Dias (2020/2021) e Erling Haaland, seu antecessor.

O atacante norueguês foi um dos oito indicados, junto com Alexander Isak (Newcastle), Martin Odegaard e Declan Rice (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Virgil van Dijk (Liverpool) e Ollie Watkins (Aston Villa).

Um painel de especialistas participou da votação, incluindo ex-jogadores e jornalistas, mas não torcedores.

Foden obteve uma ‘dobradinha’, tendo conseguido também ser o jogador do ano de 2024 pela Football Writers’ Association (FWA), a associação dos jornalistas de futebol ingleses.

“Estou muito orgulhoso por ter conquistado este prêmio”, disse Phil Foden em um comunicado do City. “A Premier League tem a reputação de ser o campeonato mais importante do mundo, é um prazer ser nomeado junto com tantos grandes jogadores que tiveram temporadas excepcionais no nosso clube”.

