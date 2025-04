A PGR apresentou a André Mendonça, do STF, uma manifestação em que sugeriu uma conciliação entre Flávio Bolsonaro e Fernando Haddad no âmbito de uma ação do senador contra o ministro da Fazenda.

Flávio acusou Haddad de calúnia, injúria e difamação depois de o ministro dizer, em janeiro, que ele praticava rachadinha com os salários de servidores de seu gabinete na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), à época em que era deputado estadual.

Ao sugerir a improvável conciliação entre Flávio e Haddad, o vice-Procurador-Geral da República, Hindenburgo Chateaubriand Filho, afirmou a Mendonça que a lei prevê que, em casos como esse, uma queixa-crime, as partes tenham chance para uma saída amigável. A probabilidade de uma composição é remotíssima, mas não custa perguntar.

