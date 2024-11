PGR recebe inquérito que indiciou Jair Bolsonaro nesta terça-feira

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 26/11/2024 - 1:00 Para compartilhar:

A Procuradoria-Geral da República (PGR) deve receber nesta terça-feira, 26, o inquérito da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras 36 pessoas por participação em uma trama de golpe de Estado. Os documentos serão enviados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ainda nesta manhã.

O relatório, com mais de 884 páginas, detalha a participação dos 37 suspeitos em um possível plano de golpe de Estado, além do planejamento de assassinato de autoridades. Entre os alvos estariam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o próprio Moraes.

O documento foi entregue ao ministro da Suprema Corte na última quinta-feira, 21. Além de Bolsonaro, foram indiciados o deputado federal Alexandre Ramagem, os ex-ministros Walter Braga Netto, Augusto Heleno e Anderson Torres, além dos ex-comandantes das Forças Armadas Almir Garnier Santos (Marinha) e Paulo Sérgio Nogueira (Exército).

Nos bastidores, membros da PGR acreditam que a denúncia incluirá Bolsonaro e alguns outros suspeitos, como o ex-número dois da Secretaria-Geral da Presidência, Mário Fernandes. A principal questão é determinar quais crimes serão imputados.

Os procuradores devem iniciar a análise dos documentos ainda nesta semana. A expectativa, no entanto, é que a denúncia seja apresentada apenas em fevereiro do próximo ano.

O STF planeja julgar o caso já em 2025 para evitar interferências no calendário eleitoral. Contudo, juristas ouvidos pelo site IstoÉ afirmam que a complexidade do caso e a polarização política podem empurrar a análise do processo pela Suprema Corte para depois das eleições de 2026.