PGR pretende fatiar relatório da CPI da Covid para ações em curso no MPF

A PGR (Procuradoria-Geral da República) pretende fatiar para diversas áreas do MPF (Ministério Público Federal) o relatório final da CPI da Covid no Senado, aprovado pelos senadores nesta terça-feira (26). As informações são da Folha.

O relatório deve ser entregue ao procurador-geral da República, Augusto Aras, nesta quarta-feira (27), de acordo com a previsão da cúpula da CPI.

No total, 78 pessoas e duas empresas foram alvos de pedidos de indiciamento, entre elas o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), implicado em nove crimes que teria cometido na condução da pandemia.

Bolsonaro foi apontado como o principal responsável por erros na condução da pandemia no país, que levou a mais de 600 mil mortes, é acusado, entre outros, de crimes contra a humanidade.

Cabe à PGR conduzir as investigações envolvendo autoridades com foro privilegiado, como o próprio Bolsonaro, os ministros Marcelo Queiroga, Onyx Lorenzoni, Walter Braga Netto e Wagner Rosário, além de dois filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

