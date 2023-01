PGR pede ao STF para investigar Bolsonaro por atos golpistas

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/01/2023 - 18:49 Compartilhe

SÃO PAULO, 13 JAN (ANSA) – A Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou nesta sexta-feira (13) ao Supremo Tribunal Federal (STF) que investigue o ex-presidente Jair Bolsonaro no âmbito do inquérito que apura os atos golpistas feitos por apoiadores dele no último dia 8 de janeiro.





O ex-mandatário entraria na investigação sobre os “instigadores e autores intelectuais” da invasão dos prédios federais na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Esse inquérito foi autorizado pela presidente do STF, Rosa Weber.

A inclusão de Bolsonaro é justificada por conta de um vídeo com notícias falsas republicado pelo político em suas redes sociais, que dizia que o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, foi “escolhido pelo STF”.

“Assinada por membros do Ministério Público Federal, a representação sugere que, ao postar vídeo no dia 10 de janeiro questionando a regularidade das eleições presidenciais de 2022, Bolsonaro teria feito incitação pública à prática de crime (art.





286 do Código Penal). A postagem foi apagada após a veiculação, no dia 11 de janeiro”, diz a nota divulgada pela PGR.

O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, que coordena o Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, afirma ainda que “não se nega a existência de conexão probatória entre os fatos contidos na representação e o objeto deste inquérito, mais amplo em extensão”.

“Por tal motivo, justifica-se a apuração global dos atos praticados antes e depois de 8 de janeiro de 2023 pelo representado”, diz o documento, que ainda pede que a Meta, dona do Facebook, preserve o “vídeo postado e apagado no perfil do ex-presidente”.

Ao todo, sete inquéritos foram requeridos ao STF para investigar os atos golpistas do dia 8 de janeiro. (ANSA).

