PGR pede ao STF mais investigações sobre Bolsonaro, Mauro Cid e outros 15 em caso de cartões de vacinação

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) que determine o aprofundamento das investigações sobre a falsificação de certificados de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-ajudante de ordens dele, tenente coronel Mauro Cid, e outros 15 envolvidos.

PF indicia Bolsonaro por fraude em cartões de vacinação contra a covid-19

No documento, ao qual a ISTOÉ teve acesso, Gonet solicitou novas diligências após a Polícia Federal indiciar os investigados por crimes como associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informação.

Isso significa que o PGR devolveu o material para a Polícia Federal e solicitou novas diligências. Porém o trâmite prevê que isso passe pelo relator do caso no STF, o ministro Alexandre de Moraes.

No despacho, Gonet avalia que é necessário reunir mais elementos sobre as investigações de adulteração do cartão de vacinação. Além disso, ele pediu acesso à resposta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre o possível uso dos cartões falsificados, ao relatório da perícia feita no celular do deputado Gutemberg Reis e à análise do conteúdo dos dispositivos eletrônicos apreendidos com os investigados.

“É relevante saber se algum certificado de vacinação foi apresentado por Jair Bolsonaro e pelos demais integrantes da comitiva presidencial, quando da entrada e permanência no território norte- americano. Ao menos seria de interesse apurar se havia, à época, norma no local de entrada da comitiva nos EUA impositiva para o ingresso no país da apresentação do certificado de vacina de todo estrangeiro, mesmo que detentor de passaporte e visto diplomático. A notícia é relevante para a avaliação dos tipos penais incidentes no episódio”, disse Gonet no documento.

O que a PF concluiu

Em março deste ano, a PF indiciou o ex-presidente, Mauro Cid e outras 15 pessoas por falsificação de certificados de vacinação contra a Covid-19.

Na delação premiada à corporação, o tenente coronel afirmou que foi Bolsonaro quem pediu para falsificar os dados dele e da sua filha. Isso ocorreu dias antes de o ex-presidente embarcar para os Estados Unidos, em dezembro de 2022.