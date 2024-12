PGR Paulo Gonet acionará STF se projeto de anistia for aprovado

Caso prospere no Congresso alguma proposta de anistia a crimes contra o Estado democrático de direito, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, acionará o Supremo contra o projeto. Gonet tem clareza de que é inconstitucional propor anistia a tentativas de golpe de Estado.

O projeto de anistia, que num primeiro momento beneficiaria os condenados pelo 8 de Janeiro, tem como beneficiado oculto Jair Bolsonaro, conforme Flávio Bolsonaro admitiu em entrevista à coluna em outubro.

A proposta em tramitação no Congresso está parado desde o atentado a bomba no Supremo Tribunal Federal, em 13 de novembro, quando um homem se matou após tentar entrar no Supremo com explosivos e não conseguir.

