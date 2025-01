PGR denuncia Léo Índio, primo dos Bolsonaros, por tentativa de golpe de Estado

A PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio — primo dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) –, por associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e outros crimes.

A informação foi divulgada por Nilson Klava, da GloboNews, e confirmada pelo site IstoÉ, porém a decisão está sob sigilo. Léo Índio participou dos atos antidemocráticos que resultaram nos atos terroristas do 8 de janeiro de 2023, quando bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília (DF).

Na ocasião, ele publicou fotos nas redes sociais em cima do Congresso Nacional e próximo ao STF (Supremo Tribunal Federal). Em uma das postagens, Léo Índio aparecia com os olhos vermelhos que, de acordo com ele, estava assim por causa do gás lacrimogêneo usado pela Polícia Militar.

Quem é Léo Índio?

Léo Índio já ocupou cargo de assessor parlamentar do senador Chico Rodrigues (DEM-RR). Após o político ter sido flagrado com R$ 33.150,00 na cueca, em 2020, ele pediu exoneração do cargo.

Pouco tempo depois, foi nomeado assessor parlamentar da Primeira Secretaria da Casa, que era comandada pelo senador Sérgio Petecão (PSD-AC).

Contudo Léo ganhou notoriedade ao usar as suas redes sociais para divulgar uma campanha de financiamento para os atos do dia 7 de setembro de 2021. Em algumas postagens, ele chegou a informar que a vaquinha aceitava doações por meio de criptomoedas.

Por conta disso, ele passou a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Na época, o ministro Alexandre de Moraes ainda ordenou o bloqueio das redes sociais de Léo Índio e de uma chave Pix divulgada por ele para arrecadar as doações.