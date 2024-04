PGR denuncia Carla Zambelli e o hacker Delgatti no caso de invasão ao sistema do CNJ

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/04/2024 - 11:18 Para compartilhar:

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, denunciou a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o hacker Walter Delgatti Neto no âmbito da investigação sobre a invasão ao sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

O órgão confirmou a informação à ISTOÉ, mas ressaltou que o caso corre sob sigilo e, por isso, mais informações não podem ser repassadas.

O portal procurou a assessoria de imprensa da deputada e a defesa de Delgatti para comentarem o caso, mas não houve resposta até o momento. O espaço permanece aberto.

Em fevereiro deste ano, a Polícia Federal concluiu a investigação sobre o caso e indiciou Carla Zambelli e Walter Delgatti pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica.

O relatório final da corporação afirmou que documentos apreendidos com a deputada federal correspondem, integral ou parcialmente, aos arquivos inseridos por Delgatti no sistema do CNJ. Um deles é o mandado de prisão falso contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, e um recibo de bloqueio de R$ 22,9 milhões em bens do magistrado.

A Polícia Federal concluiu que o ataque foi planejado no intuito de colocar em dúvida a credibilidade do Poder Judiciário.