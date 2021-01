P&G supera expectativas com lucro no 2º trimestre fiscal de 2021

A Procter & Gamble (P&G) informou nesta quarta-feira (20) que registrou lucro líquido de US$ 3,85 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2021, ou US$ 1,47 por ação, uma alta em relação aos US$ 3,72 bilhões e US$ 1,41 por ação em igual período do ano anterior. Em termos ajustados, o ganho por cada papel da empresa ficou em US$ 1,64, superando expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam US$ 1,51.

A gigante americana revelou ainda que as vendas avançaram 8% na mesma base comparativa, a US$ 19,745 bilhões, enquanto a expectativa do mercado era de US$ 19,3 bilhões. As vendas orgânicas, que excluem o impacto de mudanças na taxa de câmbio, também subiram 8%. “Entregamos mais um resultado trimestral forte em todas as métricas importantes”, destacou o CEO David Taylor.

Após a divulgação do balanço, a ação da P&G avançava 1,65% na Bolsa de Nova York, por volta das 09h18 (horário de brasília). (Com informações da Dow Jones Newswires).

Veja também