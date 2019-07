Pfizer tem alta em lucro, mas receita cai, e empresa anuncia acordo com Mylan

A Pfizer registrou lucro líquido de US$ 5,046 bilhões no segundo trimestre de 2019, uma alta de 30% na comparação com os US$ 3,872 bilhões obtidos em igual período de 2018. O lucro por ação ajustado no período avançou 4%, a US$ 0,80, quando havia sido de US$ 0,77 entre abril e junho do ano passado.

A receita, contudo, recuou de US$ 13,466 bilhões no segundo trimestre de 2018 para US$ 13,264 bilhões agora, apresentando uma queda de 2%.

No comunicado com os resultados, a Pfizer também informou que chegou a um acordo definitivo com a Mylan, empresa global de genéricos e de especialidades farmacêuticas, para combinar a Upjohn e a Mylan em uma nova companhia farmacêutica global. Sob os termos do acordo, os acionistas da Pfizer teriam 57% e os acionistas da Mylan teriam 43% da nova companhia. As empresas preveem que a transação seja concluída em meados de 2020.

Às 8h05 (de Brasília), a ação da empresa caía 0,79% no pré-mercado em Nova York. No mesmo horário, o papel da Mylan saltava 24,16% com o anúncio do acordo.