Pfizer supera previsões em lucro e receita no 1º trimestre

A Pfizer registrou lucro líquido de US$ 3,115 bilhão no primeiro trimestre, ou lucro por ação de US$ 0,55. O resultado representa uma queda, ante os US$ 5,543 bilhões, ou US$ 0,97 por ação, de igual período do ano passado. O lucro por ação ajustado ficou em US$ 0,82, de US$ 1,23 anteriormente, mas acima da previsão de US$ 0,51 dos analistas ouvidos pela FactSet. Após o balanço, a ação da companhia subia 3,95% na Bolsa de Nova York, às 12h11 (de Brasília).

A gigante farmacêutica conseguiu resultados fortes na venda do Paxlovid, para tratamento de dengue. O medicamento trouxe US$ 2,04 bilhões em vendas, bem acima da previsão de US$ 878,2 milhões, embora em queda de 50% na comparação anual.

A receita da empresa ficou em US$ 14,879 bilhões no primeiro trimestre, queda de 20% na comparação anual, mas novamente acima da expectativa, de US$ 13,874 bilhões.

A companhia reafirmou sua expectativa para vendas neste ano, em US$ 58,5 bilhões a US$ 61,5 bilhões, e elevou a expectativa de lucro por ação ajustado, para a faixa entre US$ 2,15 e US$ 2,35 (de entre US$ 2,05 e US$ 2,25 anteriormente). Fonte: Dow Jones Newswires.