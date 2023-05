Pfizer supera estimativas de lucro com demanda estável de produtos contra Covid-19

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/05/2023 - 11:17 Compartilhe

(Reuters) – A Pfizer superou nesta terça-feira as estimativas de lucro do primeiro trimestre, ajudada pela demanda constante por seus produtos contra a Covid-19 e espera que novos medicamentos contribuam para o crescimento ainda este ano.

As vendas da vacina contra a Covid-19 Comirnaty caíram 77%, para 3,06 bilhões de dólares no trimestre, mas superaram as estimativas de 2,37 bilhões de dólares, segundo dados da Refinitiv.

As vendas do tratamento antiviral Paxlovid aumentaram 2,8 bilhões de dólares, para 4,07 bilhões de dólares, também superando as estimativas de 3,13 bilhões de dólares, impulsionadas pela forte demanda na China durante o trimestre.

A Pfizer está injetando bilhões de dólares em pesquisa e na compra de ativos de grande sucesso para mitigar um impacto previsto de 17 bilhões de dólares na receita até 2030 devido ao vencimento de patentes de seus principais medicamentos e ao declínio na demanda por seus produtos contra a Covid-19.

A empresa disse que espera contribuições de vendas do setor voltado para a Covid-19 significativamente menores no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre.

Excluindo as vendas de produtos relacionados à Covid, a Pfizer disse que continua no caminho para atingir a meta de crescimento de receita de 7% a 9% este ano e espera que a maior parte do crescimento ocorra no segundo semestre.

A receita geral do primeiro trimestre caiu 29%, para 18,3 bilhões de dólares, em comparação com as estimativas de 16,59 bilhões de dólares.

Excluindo itens, a farmacêutica norte-americana registrou um lucro acima do esperado de 1,23 dólar por ação.







