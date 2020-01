Pfizer reduz prejuízo no 4º trimestre, mas lucro ajustado decepciona

A Pfizer divulgou hoje que teve prejuízo líquido de US$ 337 milhões no quarto trimestre de 2019, equivalente a US$ 0,06 por ação. No mesmo período de 2018, o grupo farmacêutico americano registrou perda maior, de US$ 394 milhões, ou US$ 0,07 por ação. Com ajustes, o grupo farmacêutico teve lucro por ação de US$ 0,55 entre outubro e dezembro, abaixo do consenso de US$ 0,58 de analistas consultados pela FactSet.

Já a receita da Pfizer teve queda anual de 9% no quarto trimestre, a US$ 12,69 bilhões, mas a cifra ficou em linha com a projeção da FactSet.

Às 8h59 (de Brasília), a ação da Pfizer operava em baixa de 0,95% nos negócios do pré-mercado em Nova York.