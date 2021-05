Pfizer começa a testar vacina pneumocócica junto com dose de reforço contra Covid-19

Por Vishwadha Chander

(Reuters) – A Pfizer informou nesta segunda-feira que começou a testar pessoas totalmente vacinados com mais de 65 anos em um estudo novo que usa a candidata a vacina pneumocócica conjugada 20-valente da empresa (20vPnC) com uma terceira dose da vacina contra Covid-19 da Pfizer-BioNTech.

A meta do estudo é entender se a combinação das vacinas é segura e a reação imunológica depois de acrescentar a vacina contra pneumonia ao imunizante contra Covid-19, disse a Pfizer.

A 20vPnC está sendo desenvolvida para ajudar a proteger adultos contra 20 serotipos responsáveis pela maioria das doenças pneumocócicas invasivas e pela pneumonia.

O estudo novo incluirá 600 adultos que serão recrutados de dois estudos avançados de vacina contra Covid-19 da farmacêutica depois de terem recebido a segunda dose da vacina ao menos seis meses antes de entrarem no estudo de coadministração.

Antes se recomendava que as vacinas contra Covid-19 fossem administradas sozinhas, mas, com base em experiências com outros tipos de vacinas, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) disse que as vacinas contra Covid-19 e outras podem ser administradas simultaneamente ou no mesmo dia.

Em dezembro, a Agência de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) aceitou para uma análise prioritária o pedido de licença da Pfizer para a 20vPnC em adultos de mais de 18 anos e estabeleceu uma data de ação para uma decisão em junho. A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aceitou o pedido de autorização de marketing da empresa para a 20vPnC dois meses depois.

