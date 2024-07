PF vê elo de ‘Abin paralela’ com tentativa de golpe do 8 de janeiro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2024 - 12:59 Para compartilhar:

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes retirou o sigilo de um relatório da Polícia Federal que investiga o monitoramento ilegal de autoridades públicas e a produção de notícias falsas. O esquema ficou conhecido como “Abin Paralela”. O documento aponta que em ao menos 21 episódios houve o objetivo de atacar as instituições e autoridades dos Três Poderes por meio de dossiês, algo que ajudou a alimentar, direta ou indiretamente, os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023.

A corporação deflagrou na quinta-feira, 11, outra fase da operação, na qual mirou pessoas que atuaram na Abin (Agência Brasileira de Inteligência) durante a gestão de Alexandre Ramagem, ex-diretor geral do órgão e atual deputado federal, que é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo partido PL, para produzir dossiês contra autoridades e disseminá-los para integrantes do chamado “gabinete do ódio”, lotado dentro do Palácio do Planalto.

O documento produzido pela PF afirmou que as ações clandestinas motivaram e causaram, de maneira direta ou indireta, os atos golpistas do 8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram as sedes do Palácio do Planalto, do STF e do Congresso Nacional.

De acordo com a corporação, os integrantes da “Abin Paralela” atuavam no intuito de obter vantagens para o núcleo-político por meio da produção de desinformação contra adversários e instituições. “O Relatório da Polícia Federal traz prova da materialidade e indícios suficientes dos graves delitos praticados”, completou.