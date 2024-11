PF vai responsabilizar Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e organização criminosa

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 21/11/2024 - 11:52 Para compartilhar:

BRASÍLIA (Reuters) – A Polícia Federal vai apresentar nesta quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedido de indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e outros crimes, disseram à Reuters duas fontes da corporação com conhecimento direto do caso.

+ PlatôBR: Plano para matar Lula, Alckmin e Moraes foi detalhado por escrito – e ativado

O relatório final de quase dois anos de investigações, segundo uma das fontes, terá mais de 800 páginas e vai propor que o ex-presidente — tido como peça-chave na trama golpista — seja responsabilizado criminalmente por crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de direito e organização criminosa.

Essa fonte destacou ainda que, além de Bolsonaro, importantes pessoas do primeiro escalão do governo dele serão responsabilizadas, como o companheiro de chapa na disputa presidencial de 2022 e ex-ministro da Casa Civil, general Braga Netto; o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general Augusto Heleno; o ex-ministro da Defesa general Paulo Sérgio Nogueira e mais outras 40 pessoas.

Procurado, o advogado de Bolsonaro e ex-ministro Fabio Wajngarten não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

*Por Ricardo Brito