PF prende no Brasil ‘um dos maiores narcotraficantes do Uruguai’

A Polícia Federal prendeu “um dos maiores narcotraficantes do Uruguai”, que estava foragido da Justiça paraguaia, informou a instituição nesta quarta-feira (27).

Em nota, a PF informou que a “o preso é irmão do homem mais procurado pela Justiça do Uruguai por tráfico internacional de drogas”.

Embora as autoridades não tenham divulgado a identidade do detido, de acordo com veículos de imprensa do Uruguai e do Paraguai, ele seria o uruguaio Diego Marset, de 22 anos, irmão caçula de Sebastián Marset, de 32 anos, considerado líder do Primeiro Cartel Uruguaio (PCU) e atualmente foragido da justiça em seu país e outros da região.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, confirmou em sua conta na rede social X (antigo Twitter) que o preso é “irmão do homem mais procurado pela Justiça do Uruguai por tráfico internacional de drogas”.

Além disso, ele “atuava como intermediário” do irmão “em constantes viagens da Bolívia para o Paraguai”, a fim de garantir pagamentos para cartéis do tráfico de drogas, acrescentou o ministro.

“O alvo é foragido da Justiça paraguaia, onde sua prisão preventiva por tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro foi decretada em março de 2022”, afirmou Dino.

O cidadão uruguaio foi preso na terça-feira (26) em Foz do Iguaçu, no Paraná, na fronteira com Argentina e Paraguai.

A operação foi realizada após as autoridades confirmarem a presença dele no Brasil para acompanhar o nascimento de seu filho, cuja mãe seria uma mulher boliviana, explicou a Polícia Federal em um comunicado.

“O preso fora identificado na operação A Ultranza Py como peça-chave no envio de entorpecentes da América do Sul para a Europa”, completou o comunicado da PF.

Sebastián Marset, assim como seu irmão, Diego, sua esposa, Gianina García Troche, e seu cunhado, Mauro García Troche, são alvos de um alerta vermelho de captura internacional da Interpol a pedido do Paraguai.

Os quatro foram acusados por crimes de narcotráfico no âmbito da “A Ultranza”, a grande operação contra o crime organizado lançada no Paraguai em fevereiro de 2022.

“Estamos cientes [da detenção]. Agora todo o Estado paraguaio vai se movimentar para extraditá-lo. Temos uma expectativa razoável de que Diego Marset possa fornecer informações” sobre seu irmão Sebastián, disse o ministro do Interior do Paraguai, Enrique Riera.

“O fato de estar em Foz do Iguaçu, rondando em nosso país, talvez demonstre que o restante da família também possa estar dando voltas”, acrescentou.

