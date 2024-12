PF prende general Braga Netto no inquérito do golpe

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 14/12/2024 - 8:31 Para compartilhar:

A Policia Federal (PF) prendeu na manhã deste sábado (14/12) o general da reserva Walter Braga Netto, que foi ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice de Jair Bolsonaro (PL) na chapa da campanha presidencial de 2022. Ele é alvo do chamado inquérito do golpe. A PF realiza buscas na casa do militar.

Segundo informações da jornalista Andréia Sadi, do portal G1, ele foi preso no Rio, em Copacabana, será enviado ao Comando Militar do Leste e ficará sob custódia do Exército.

Em nota, a PF informou que são cumpridos neste sábado um mandado de prisão preventiva, dois mandados de busca e apreensão e uma cautelar diversa da prisão contra investigados que estariam atrapalhando a livre produção de provas durante a instrução processual penal.

De acordo com a corporação, a medida “tem como objetivo evitar a reiteração das ações ilícitas”.

Plano de golpe de Estado

Braga Netto é alvo da investigação da PF que indiciou também Bolsonaro e mais 35 acusados por golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático de Direito.

Entre os indiciados, estão ex-ministros do governo Bolsonaro, ex-comandantes do Exército e da Marinha, militares da ativa e da reserva e ex-assessores do ex-presidente.

A investigação aponta Braga Netto como chefe do grupo que planejou a intervenção militar. Ele teria aprovado e financiado um plano para matar o presidente Lula, seu vice, Geraldo Alckmin, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A investigação da PF também aponta que o ex-presidente Jair Bolsonaro atuou de “forma direta e efetiva” no planejamento de um golpe de Estado em 2022.

O documento foi encaminhado ao STF e teve seu sigilo derrubado por Alexandre de Moraes.

O relatório foi enviado para análise da Procuradoria-Geral da República (PGR), órgão responsável por avaliar as provas e decidir se denuncia ou não os investigados.

