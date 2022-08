PF prende filho de suspeito de matar Bruno e Dom

Da Redação 06/08/2022 - 15:13 Compartilhe

A Polícia Federal cumpriu sete mandados de prisão neste sábado (6) em uma operação contra pesca ilegal em áreas indígenas do Vale do Javari, no Amazonas. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips foram mortos nessa área. Um filho de Amarildo da Costa Oliveira, o “Pelado”, suspeito de participação nos assassinatos, foi preso. As informações são do G1.

Amarílio de Freitas Oliveira, conhecido como “Dedei”, foi preso durante a madrugada em uma danceteria em Atalaia do Norte, cidade do Amazonas que detém parte do território do Vale do Javari. A PF também prendeu outros dois irmãos de Amarildo.

Os mandados de prisão preventiva foram expedidos pela Justiça Federal. De acordo com a PF, a operação busca prender integrantes de uma quadrilha que atua na pesca ilegal na região do Vale do Javari.

O chefe da quadrilha seria o homem identificado como “Colômbia”, que está preso e é investigado por suspeita de participação nos assassinatos de Bruno e Dom. Outro integrante da quadrilha é Amarildo, que também está preso pelos assassinatos do indigenista e do jornalista.