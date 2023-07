PF prende ex-bombeiro em inquérito sobre morte de Marielle

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/07/2023 - 9:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 24 LUG – A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira (24) um suspeito de cumplicidade nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorridos em 2018 no centro do Rio de Janeiro.

O ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, também conhecido como Suel, foi detido durante uma operação da PF e do Ministério Público do Rio que também realizou sete mandados de busca e apreensão.

Suel é o dono do carro onde foram escondidas as armas do ex-policial militar Ronnie Lessa, acusado de ser um dos autores do duplo homicídio de Marielle e seu motorista.

Em fevereiro deste ano, foi aberta uma nova etapa do inquérito quando o caso passou a ser investigado pela PF por determinação do ministro da Justiça, Flávio Dino.

Na primeira fase das investigações, a cargo da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro, foram presos Lessa, acusado de ter feito os disparos, e Élcio Queiroz, acusado de dirigir o carro que perseguiu o veículo onde se encontravam Marielle, Anderson Gomes e uma assessora da vereadora.

Até o momento, as investigações não esclareceram quem foi o mandante do crime, que teve ampla repercussão nacional e internacional. (ANSA).

