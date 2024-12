PF prende Braga Netto, acusado de arquitetar plano de golpe

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/12/2024 - 10:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 14 DEZ (ANSA) – A Polícia Federal prendeu na manhã deste sábado (14) o general da reserva Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa e ex-candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

O militar de quatro estrelas é acusado pela PF de ser o arquiteto de um suposto plano de golpe de Estado tramado por bolsonaristas após a vitória eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o inquérito, que culminou no indiciamento de Braga Netto, Bolsonaro e outras 35 pessoas, uma das reuniões para tratar da suposta trama golpista ocorreu na casa do general em novembro de 2022.

O ex-ministro foi preso em sua residência em Copacabana, no Rio de Janeiro, que também foi alvo de operação de busca e apreensão, e ficará sob custódia do Exército em Brasília.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da PF, que apontou o risco de Braga Netto voltar a praticar ações ilícitas.

De acordo com a delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o general teria até entregado dinheiro vivo em embalagens de vinho para financiar a execução do plano por militares golpistas das forças especiais do Exército, os chamados “kids pretos”.

Essa trama, segundo PF envolveria inclusive a hipótese de matar o então vice-presidente eleito Lula e o vice Geraldo Alckmin. A defesa de Braga Netto ainda não se pronunciou sobre a prisão do general. (ANSA).