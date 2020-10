PF no Rio faz buscas contra advogado de réus da Lava Jato

A Polícia Federal (PF) cumpre na manhã desta sexta-feira, 23, mandados de busca e apreensão em cinco endereços ligados ao advogado Nythalmar Dias Ferreira Filho, que já defendeu diferentes réus da Lava Jato no Rio. O criminalista está sob suspeita de abordar clientes oferecendo “acesso” ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal fluminense, que comanda a operação no Estado. O nome do advogado foi revelado pela TV Globo e confirmado pela reportagem do Estadão. Entre os réus da Lava Jato que Nythalmar Ferreira já representou estão o ex-presidente da Câmara do Deputados Eduardo Cunha e o empresário Arthur Soares, conhecido com “Rei Arthur”.

