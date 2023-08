PF mira pai de Mauro Cid em operação sobre o caso das joias sauditas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/08/2023 - 8:17 Compartilhe

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira, 11, a Operação Lucas 12:2, que tem como objetivo apurar o caso das joias sauditas. De acordo com a GloboNews, um dos alvos da ação foi o general Mauro Cesar Lourena, pai de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

A operação da corporação procura esclarecer a atuação de associação criminosa constituída na prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

Os policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, sendo dois deles em Brasília (DF), um em São Paulo e um na cidade de Niterói (RJ).

“Os investigados são suspeitos de utilizar a estrutura do Estado brasileiro para desviar bens de alto valor patrimonial, entregues por autoridades estrangeiras em missões oficiais a representantes do Estado brasileiro, por meio da venda desses itens no exterior”, informou a PF, em referência ao ingresso irregular no País de joias procedentes da Arábia Saudita que teriam sido destinadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ainda de acordo com a corporação, a venda desse itens foi convertida em dinheiro em espécie que teria ingressado o patrimônio dos investigados, que não utilizaram o sistema bancária formal na tentativa de ocultar a sua origem.

A ação dos policiais federais fazem parte do inquérito sobre as “milícias digitais”, que tramita no STF (Supremo Tribunal Federal)

“O nome da operação é uma alusão ao versículo 12:2 da Bíblia, que diz: ‘Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido'”

