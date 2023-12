PF investiga irmão de Cláudio Castro por fraude em projetos de assistência social do RJ

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/12/2023 - 9:47 Para compartilhar:

A Polícia Federal cumpre três mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira, 20. A intenção da operação, intitulada de Sétimo Mandamento, em uma referência bíblica à ordem de “não furtar”, é investigar desvios de recursos que pertenciam a projetos de assistência social no Rio de Janeiro. Segundo a GloboNews, Vinicius Sarciá Rocha, irmão de consideração do atual governador do estado, Cláudio Castro (PL), é um dos alvos da empreitada.

As autoridades investigam uma série de fraudes que teriam sido cometidas nos projetos Novo Olhar, Rio Cidadão, Agente Social e Qualimóvel entre os anos de 2017 e 2020. Os crimes do grupo envolvem peculato, corrupção e lavagem de dinheiro, com o intuito de obter vantagens econômicas e políticas indevidas, já que supostamente buscavam direcionar verbas de projetos estatais para os próprios redutos eleitorais.

O STJ (Supremo Tribunal de Justiça) expediu os três mandados de busca e apreensão conduzidos na capital fluminense, em que Vinícius Sarciá Rocha, presidente do Conselho de Administração de Agerio (Agência Estadual de Fomento) e irmão de consideração do atual governador do estado, seria um dos alvos da operação.

A Polícia Federal também cumpriu sete medidas de afastamento bancário e seis de afastamento de sigilo telemático, quando há a solicitação de dados de serviços eletrônicos. De acordo com as autoridades, foram identificados pagamentos ilícitos equivalentes a quantias de 5% a 25% dos valores dos contratos que eram destinados à assistência social, totalizando um desvio de R$ 70 milhões.

