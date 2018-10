PF interrompe plano de fuga de traficante brasileiro no Paraguai

A Polícia Federal (PF), em conjunto com a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) do Paraguai prendeu, em Assunção, cinco traficantes brasileiros que planejavam resgatar Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, o Marcelo Piloto. Líder do Comando Vermelho, é apontado como um dos principais fornecedoras de armas e drogas no país.

Marcelo Piloto era um dos homens mais procurados no Brasil. Em dezembro do ano passado, ele foi preso em Encarnación, no Paraguai.

A operação que deteve a quadrilha brasileira, formada por quatros homens e uma mulher, ocorreu (4) em três casas na capital paraguaia. De acordo com a PF, a operação foi bem-sucedida porque houve cooperação na troca de informações entre os dois países. Nos imóveis alugados pela quadrilha, foram encontradas muitas armas e munições.

A Polícia Federal reforçou, a importância da atuação integrada das polícias da América do Sul no combate à criminalidade transnacional.

Segundo os policiais federais, têm sido adotadas medidas para o incremento de integração a partir do Centro de Cooperação Policial Internacional, instalado na Superintendência da PF, no Rio .

O centro conta com a participação das polícias da Colômbia, do Peru, da Bolívia, do Paraguai e da Argentina.

Túnel

Na última terça-feira (2), a polícia do Paraguai prendeu quatro pessoas, uma delas brasileira, após descobrir um túnel perto da prisão de Pedro Juan Caballero, no Departamento de Amambaí, perto da fronteira com o Brasil.

Ele seria utilizado para resgatar 80 integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).