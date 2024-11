PF indicia homens que ameaçaram de morte filha de Alexandre de Moraes

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/11/2024 - 12:07 Para compartilhar:

A Polícia Federal indiciou na segunda-feira, 4, dois homens suspeitos de ameaçar a família do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. Após o conclusão do inquérito, o documento foi encaminhado à Corte.

De acordo com a colunista Malu Gaspar, do “O Globo”, o fuzileiro naval Raul Fonseca de Oliveira e o irmão dele Oliverino de Oliveira Júnior foram indiciados pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, previsto no artigo 359 do Código Penal.

Ainda segundo a colunista, os dois encontram-se detidos desde maio, a pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República) e por determinação de Moraes.

A PF informou que a investigação teve início após uma série de e-mails – 41 ao total – terem sido enviados ao trabalho da esposa do ministro contendo ameaças de morte contra a filha do casal a tiros e bombas.

“Para perpetrar a ação, eles criaram duas contas de e-mail e, a partir destas, diversas outras, com intuito de encobrir quem de fato praticava os crimes”, afirmou a corporação.

O site IstoÉ procurou a Marinha do Brasil para comentar o ocorrido, mas a entidade disse que não se manifesta “sobre processos investigatórios em curso no âmbito do Poder Judiciário”.