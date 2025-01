PF indicia ex-diretores da PRF sob acusação de tentar impedir votos em 2022

A Polícia Federal indiciou quatro ex-diretores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e uma ex-coordenador de Inteligência e Contrainteligência da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) por impedir o deslocamento de eleitores em 2022. As informações são do Uol.

Os indiciados são:

Luis Carlos Reischak Júnior – ex-diretor de Inteligência da PRF na gestão Silvinei e ex-superintendente no Rio Grande do Sul);

Rodrigo Cardozo Hoppe – ex-coordenador de Inteligência na diretoria de Inteligência da PRF);

Djairlon Henrique Moura – ex-diretor de Operações da PRF na gestão Silvinei);

Adiel Pereira Alcântara – também ex-coordenador de Inteligência da PRF;

Bruno Nonato dos Santos Pereira, ex-coordenador de Inteligência e Contrainteligência da ANTT.

De acordo com a PF, os indiciados foram acusados dos crimes de desobediência, prevaricação, restrição ao exercício do direito de voto e participação por omissão no crime de tentativa de abolição do Estado democrático de Direito por meio da restrição do exercício dos poderes constitucionais.

A PF aponta que o ex-diretor-geral da PRF Silvinei Vasques foi o autor intelectual dos atos praticados por seus subordinados e que o planejamento foi montado sem justificativa técnica apenas para tentar dificultar o voto no candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva.

O fluxo de eleitores só foi normalizado após o então presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, ordenar a Silvinei que interrompesse as blitze.

Em 2024, Silvinei e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, também foram indiciados a investigação sobre a atuação da corporação no segundo turno das eleições de 2022.

A conclusão foi a de que os dois usaram a corporação para impedir o deslocamento de eleitores na região Nordeste, reduto eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e com isso tentar beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).