PF indicia esposa e filha de prefeito por ligação com facção criminosa

A primeira-dama de João Pessoa, Lauremília Lucena, e a secretária executiva de Saúde Janine Lucena – esposa e filha do prefeito Cícero Lucena (PP), respectivamente – foram indiciadas pela Polícia Federal por crime eleitoral, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ambas se dizem inocentes.

O colunista Carlos Madeiro, do “UOL”, teve acesso ao relatório produzido pela PF no qual aponta que a duas teriam um acordo com membros da facção criminosa “Nova Okaida” para a negociação de cargos na Prefeitura de João Pessoa. Em troca, os criminosos dariam apoio ao grupo do prefeito Cícero Lucena e restringiriam o acesso de políticos rivais a comunidades.

Além delas, outras 10 pessoas foram indiciadas. O prefeito, que é candidato à reeleição, não está entre elas.

“A divisão de tarefas foi claramente evidenciada. A facção criminosa assume o papel de restringir o acesso de outros candidatos aos territórios controlados. A Orcrim (organização criminosa) vale-se de violência e grave ameaça”, afirmou o relatório da PF.

Por meio de nota, a defesa de Lauremília e de Janine disse que elas foram “indevidamente indiciadas” e que as acusações “não correspondem à realidade dos fatos”.

“É importante destacar que a Sra. Maria Lauremília de Lucena sempre foi uma pessoa íntegra, correta e profundamente compromissada com os mais necessitados, jamais se envolvendo em qualquer prática ilícita. Ao longo de sua trajetória, tem sido reconhecida por sua dedicação às causas sociais e por seu caráter inabalável”, informou.

A defesa ainda ressaltou que Janine está afastada do cargo na Secretaria de Saúde, “o que reforça a disposição em colaborar com a investigação de forma transparente”.

“O processo judicial será conduzido com o devido rigor legal, e a defesa confia plenamente que, no momento oportuno, a Justiça prevalecerá, assegurando a absolvição de ambas as indiciadas, comprovando sua inocência”, finalizou.

O site IstoÉ entrou em contato com a Prefeitura de João Pessoa para saber se o mandatário Cícero Lucena tem algum posicionamento sobre o caso, mas não obteve resposta até o momento. O espaço permanece aberto.