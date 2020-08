PF fecha dois bingos clandestinos no centro do Rio de Janeiro

Dois bingos que funcionavam clandestinamente, no centro do Rio de Janeiro, foram fechados pela Polícia Federal (PF). A operação foi deflagrada na tarde desta quarta-feira (12), por policiais federais da Delegacia de Polícia Fazendária. As informações foram divulgadas, em nota, pela assessoria da PF.

“Os policiais receberam denúncia anônima sobre a existência dos bingos clandestinos, e após diligências nos locais, constataram que de fato estavam em pleno funcionamento, inclusive com a presença de jogadores”, informou a PF.

Em um dos endereços, localizado na zona portuária, foram apreendidas 30 máquinas caça-níqueis. Em outro local, na Cinelândia, foram apreendidas 24 máquinas.

Segundo a PF, um homem e uma mulher, responsáveis pelos locais, foram presos, em flagrante. Eles serão autuados por infração penal prevista no artigo 50 da Lei de Contravenções Penais.

