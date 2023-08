PF faz operação sobre desvio de bens e mira general Mauro César Lourena Cid, pai de Mauro Cid

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2023 - 8:39 Compartilhe

A Polícia Federal (PF) abriu uma operação na manhã desta sexta-feira, 11, para investigar suposto grupo que teria vendido bens entregues a autoridades brasileiras em missões oficiais. Entre os alvos da ofensiva está o general Mauro César Lourena Cid, pai de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo a PF, o grupo sob suspeita teria vendido presentes de alto valor recebidos por representantes do País e depois incorporado os valores em seu patrimônio por meio de laranjas e sem usar o sistema bancário, “com o objetivo de ocultar a origem, localização e propriedade dos montantes”.

Batizada Lucas 12:2, a operação vasculha quatro endereços em Brasília (2), São Paulo e Niterói (RJ). São investigados supostos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. As ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes no bojo do inquérito das milícias digitais.

De acordo com a PF, o nome da ofensiva faz alusão a versículo da Bíblia que diz: “não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido”.

