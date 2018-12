PF faz operação de busca e apreensão na Ancine no Rio

Agentes da Polícia Federal (PF) fizeram hoje (19) uma operação de busca e apreensão de documentos na sede da Agência Nacional de Cinema (Ancine), no centro do Rio. A investigação é do Ministério Público Federal (MPF) e está sob sigilo.

A Ancine se pronunciou, em nota distribuída pelo Ministério da Cultura (MinC), informando que não sabia os detalhes da operação, mas que se colocava à disposição da Justiça para contribuir com a investigação.

“Em relação à operação de busca e apreensão realizada nesta quarta-feira pela Polícia Federal em dependências da Agência Nacional de Cinema, o Ministério da Cultura informa que: 1) Está à disposição da Polícia Federal e da Justiça para compartilhar informações e contribuir com a investigação. 2) Até o momento não está a par de detalhes da operação. Assim que notificado oficialmente, tomará as medidas cabíveis na esfera administrativa. 3) Reitera seu compromisso com a ética, a integridade e a transparência na administração pública.”