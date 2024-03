PF faz operação contra suspeito de criar perfil falso de Lewandowski em rede social

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/03/2024 - 8:22 Para compartilhar:

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 28, a Operação Inverídico para cumprir mandado de busca e apreensão contra um suspeito de se passar pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, no Instagram. A ordem judicial foi cumprida em Osasco (SP).

De acordo com as investigações, o suspeito teria criado um perfil na redes social em nome do ministro sem autorização. O investigado deve responder por crime de falsa identidade.

Segundo a PF, a investigação terá continuidade para esclarecer qual era o objetivo do investigado com a criação de perfil falso e verificar se outras autoridades públicas foram vítimas desse crime.

