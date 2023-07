PF faz buscas contra suspeitos de hostilizar Alexandre de Moraes em Roma

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2023 - 17:41 Compartilhe

A Polícia Federal confirmou na tarde desta terça-feira, 18, que cumpre mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal), em dois endereços da cidade de Santa Bárbara d’Oeste (SP). Os locais correspondem aos suspeitos de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes, no Aeroporto Internacional de Roma (Itália), na sexta-feira, 14.

“As ordens judiciais estão sendo cumpridas no âmbito de investigação que apura os crimes de injúria, perseguição e desacato praticados contra o ministro do STF”.

Os acusados, o empresário Roberto Mantovani Filho e sua mulher Andreia Munarão, prestaram depoimento à PF nesta terça-feira. Os dois e o corretor de imóveis Alex Zanatta Bignotto foram identificados e respondem a inquérito.

Segundo a PF, Moraes foi atacado por três brasileiros em Roma por volta das 18h45 de sexta-feira, 14, no horário local (13h45 em Brasília);

A mulher teria xingado o ministro de “bandido, comunista e comprado”;

Mantovani, de acordo com a PF, reforçou os xingamentos e teria agredido fisicamente o filho do ministro;

Zanatta, então, teria se juntado aos dois com palavras de baixo calão.

‘Entrevero”

O advogado do casal afirmou que, no depoimento, Roberto Mantovani Filho admitiu que houve um “entrevero”, uma confusão envolvendo várias pessoas, inclusive com o filho do ministro do STF no aeroporto.

“Ele (Mantovani) reconheceu que houve um entrevero com um jovem que estava no local e que esse jovem eles sequer sabiam quem era. Somente quando desembarcaram e foram abordados pela Polícia Federal no aeroporto é que tomaram conhecimento de que se tratava de um filho do ministro”, disse Tórtima Filho durante uma coletiva. Segundo divulgado pela Globo News, a defesa nega que houve insultos e agressão ao ministro.

A PF aguarda imagens gravadas pelo circuito interno de câmeras do aeroporto de Roma para auxiliar a esclarecer o caso.

Com informações do jornal O Estado de S. Paulo*

