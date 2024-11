PF encontra pendrive de ‘kid preto’ com plano para golpe e prisão de ministros

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/11/2024 - 9:03 Para compartilhar:

A Polícia Federal encontrou em um pendrive apreendido com um “kid preto” do Exército um documento chamado “Operação Luneta” que detalha um plano de golpe para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Poder e a prisão de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

No relatório final da corporação, ao qual o site IstoÉ teve acesso, afirma que o documento foi encontrado com o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, um dos indiciados pela PF. O arquivo trata-se de uma planilha com mais de duzentas linhas, que aborda fatores estratégicos de planejamento da ruptura democrática, como político, militar, econômico e de produção.

O documento ainda previa a realização de novas eleições e prisão de “envolvidos em indícios de irregularidade no processo eleitoral”. O plano tinha como objetivo a “exploração global de narrativas de fraude eleitoral” e “convocação das Forças Armadas para garantir a execução das medidas”.

“O documento faz um detalhamento pormenorizado de plano de operação cuja missão seria ‘reestabelecer a lei e a ordem por meio da retomada da legalidade e da segurança jurídica e da estabilidade institucional’ e que visaria impedir um cenário de ameaça a qual ’em suposta defesa da democracia, (objetivaria) controlar os 3 poderes do país e impor condições favoráveis para apropriação da máquina pública em favor de ideologias de esquerda ou projetos escusos de poder”, afirma o relatório.

Ainda segundo a corporação, o plano previa medidas para “neutralizar a capacidade de atuação do STF”, principalmente do ministro Alexandre de Moraes.

Além disso, o documento analisava a criação de um gabinete de crise e a criação de um “arcabouço jurídico” pós golpe com o apoio do STM (Superior Tribunal Militar), para elaborar um decreto que respaldasse as ações militares necessárias para implementar o golpe.