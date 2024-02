PF encontra, no escritório do PL, carta que supostamente Bolsonaro leria pós-golpe

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/02/2024 - 18:12 Para compartilhar:

A Polícia Federal encontrou nesta quinta-feira, 8, uma carta no escritório do PL, com um possível discurso que Jair Bolsonaro leria pós-golpe de 8 de janeiro.

Segundo informações divulgadas pela Globo News, o que foi encontrado trata-se de um roteiro de discurso com argumentos para decretar o estado de sítio no país.

+ Michelle Bolsonaro está ‘de malas prontas’ para os EUA, após operação da PF contra o marido

+ Quem são os outros alvos da operação da PF contra Bolsonaro

De acordo com a descrição da jornalista Daniela Lima, o conteúdo diz que “não se deve transigir com leis injustas e que ir contra elas é um princípio iluminista.” E termina com o decreto de um estado de sítio em si. Veja parte do texto abaixo:

“Afinal, diante de todo o exposto e para assegurar e necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das quatro linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 1988, declaro o Estado de Sítio; e, como ato contínuo, decreto Operação de Garantia da Lei e da Ordem, com…”

Vale destacar que o documento não estava assinado.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias