PF nega ter encontrado corpos de jornalista e indigenista

Por Eduardo Simões

SÃO PAULO (Reuters) – A Polícia Federal disse em nota nesta segunda-feira que não procedem as informações de que foram encontrados os corpos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, desaparecidos há mais de uma semana na floresta amazônica. Em nota, a PF reiterou que foram encontrados apenas materiais biológicos que estão sendo periciados e pertences da dupla.





“O Comitê de crise, coordenado pela Polícia Federal/AM, informa que não procedem as informações que estão sendo divulgadas a respeito de terem sido encontrados os corpos do Sr. Bruno Pereira e do Sr. Dom Phillips”, afirma a nota da PF. “Tão logo haja o encontro, a família e os veículos de comunicação serão imediatamente informados”, acrescentou a corporação.

Mais cedo, o portal de notícias G1 afirmou que Phillips e Pereira haviam sido encontrados mortos e atribuiu a informação à esposa de Phillips. Posteriormente, ela disse ter recebido novo contato da PF afirmando que os corpos ainda precisariam passar por perícia para que a identificação pudesse ser feita.