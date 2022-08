PF diz que ‘Faraó dos Bitcoins’ se aliou a comparsa de Pablo Escobar para cometer crimes no exterior

Da Redação 12/08/2022 - 2:14 Compartilhe

Uma investigação da Polícia Federal apontou que Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como “Faraó dos Bitcoins”, chegou a se aliar com Ricardo Rodrigues Gomes, o “Piloto”, antigo companheiro do narcotraficante colombiano Pablo Escobar. As informações são do site UOL.

Os negócios entre a dupla eram para expandir as fraudes envolvendo criptomoedas para os Estados Unidos. Segundo a PF, Piloto era um dos responsáveis pelo transporte de drogas do carte de Escobar e já foi preso por tráfico internacional, mas saiu do Brasil com um passaporte falso.

A investigação mostrou que Piloto era o responsável por realizar depósitos nas contas da empresa e enviar criptoativos em dólar para o brasileiro, além de tentar agilizar a fuga do Faraó dos Bitcoins do Brasil antes de sua prisão.

O Faraó dos Bitcoins está preso há um ano pelo crimes contra o sistema financeiro nacional, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ele ainda é acusado pelo homicídio contra o investidor Wesley Pessano em julho do ano passado, na cidade de São Pedro da Aldeia (RJ).