PF deflagra a 25ª fase da Operação Lesa Pátria

Da Redação 29/02/2024 - 7:56

Nesta quinta-feira, 29, a Polícia Federal deflagrou a 25ª fase da Operação Lesa Pátria. A meta dos agentes é identificar pessoas que financiaram e fomentaram os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 em Brasília.

São cumpridos 34 mandados judiciais, sendo 24 de busca e apreensão, três mandados de prisão preventiva e sete de monitoramento eletrônico, todos expedidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

As ações ocorrem nas seguintes unidades da federação: Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal.

Além disso, foi determinada a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados.

