PF deflagra 26ª fase de operação contra supostos financiadores do 8 de janeiro

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 16, a 26ª fase da Operação Lesa Pátria, que tem como objetivo identificar as pessoas que financiaram e promoveram os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília (DF).

Nessa nova fase, os policiais federais cumprem, ao total, 18 mandados de busca e apreensão em oito estados. São eles: Rio Grande do Norte (1); Santa Catarina (1); Pará (4); São Paulo (1); Minas Gerais (3); Espírito Santo (4); Tocantins (1) e Mato Grosso do Sul (3).

As ações foram autorizadas pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Além dos mandados, a Justiça determinou a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. “Apura-se que os valores dos danos causados ao patrimônio público possam chegar à cifra de R$ 40 milhões”, completou a PF.

Ainda de acordo com a corporação, os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Desde o início, a operação já teve como alvo deputados estaduais, vereadores, empresários, fazendeiros, militares e influenciadores digitais.