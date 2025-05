PF cumpre mandados durante nova fase de operação que investiga fraudes no INSS

Agentes da PF (Polícia Federal) cumpriram dois mandados de busca e apreensão em Presidente Prudente (SP) — cidade localizada a cerca de 560 quilômetros de São Paulo (SP) — nesta quarta-feira, 14. A ação faz parte da operação “Sem Desconto”, que investiga um esquema nacional de fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

De acordo com a PF, os mandados judiciais foram autorizados pela 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Segundo as autoridades, o objetivo desta fase da operação é investigar a atuação de um operador financeiro em uma das entidades que estaria envolvida com descontos não autorizados em aposentadorias e pensões.

Conforme a corporação, o suspeito teria adquirido veículos de alto valor com recursos obtidos da fraude aos aposentados.

Fraude no INSS

A Polícia Federal, em conjunto com a CGU (Controladoria-Geral da União), deflagrou a Operação Sem Desconto, com o objetivo de investigar um esquema de descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas da autarquia.

A ação resultou no afastamento de cinco servidores e na demissão do ex-presidente do INSS Alessandro Antônio Stefanutto, após determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além da saída do ministro da Previdência, Carlos Lupi.

Segundo as corporações, os segurados eram registrados como membros de associações voltadas a aposentados sem o consentimento dos beneficiários.

A investigação sobre o suposto esquema de fraudes teve início em 2023 dentro da CGU. Após a identificação de indícios de crimes, a corporação federal foi acionada e instaurou 12 inquéritos, atuando em três eixos: entidades associativas; operadores financeiros e servidores.

Segundo a Polícia Federal, os valores apropriados entre 2019 e 2024 podem chegar a R$ 6,3 bilhões.