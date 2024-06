PF coleta provas de que Bolsonaro sabia que venda de joias nos EUA era ilegal

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/06/2024 - 10:06 Para compartilhar:

A PF (Polícia Federal) deve incluir no relatório final do inquérito sobre as joias sauditas que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sabia a respeito da venda ilegal dos itens nos Estados Unidos.

De acordo com a colunista Bela Megale, do O Globo, o material coletado pela corporação deve mostrar que Bolsonaro deu aval para que parte da operação comercial das joias fosse realizada. O caso será encerrado nos próximos dias e o ex-presidente será indiciado. Além dele, integrantes do núcleo dele, como assistentes e advogados, podem ser indiciados.

Em seguida, o relatório será enviado à PGR (Procuradoria-Geral da República) para análise e decisão se apresenta denúncia contra o ex-presidente e os demais acusados.

Nas últimas diligências sobre o caso, realizadas em maio nos Estados Unidos, os investigadores conseguiram coletar imagens inéditas e entrevistas que podem confirmar detalhes a respeito da venda e recompra das joias saudistas.

Em outubro de 2019, quando era presidente da República, Jair Bolsonaro ganhou um “kit de ouro branco” durante uma visita oficial à Arábia Saudita, que continha um anel, uma caneta, abotoaduras e um rosário islâmico (masbaha). Todas as peças cravejadas de diamantes.

O TCU (Tribunal de Contas da União) ressaltou que as joias pertenciam ao acervo da Presidência e não ao ex-presidente, por isso, não poderiam ter sido comercializadas. Durante as investigações sobre o caso, assistentes de Bolsonaro retornaram aos EUA para recomprar os itens.

Além desse inquérito, a Polícia Federal deve concluir o relatório sobre a tentativa de golpe de Estado, a acusação mais grave contra Bolsonaro. O documento final pode ser apresentado ao STF (Supremo Tribunal Federal), em julho.