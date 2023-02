PF busca financiadores que movimentaram R$ 271 milhões em garimpo na Terra Yanomami

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/02/2023 - 9:49 Compartilhe

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (28) a operação Nau dos Quintos, que investiga suspeitos de receberem valores para a compra de ouro ilegal da Terra Indígena Yanomami, em Roraima. De acordo com a PF, são cumpridos três mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima.

Conforme as autoridades, as investigações tiveram início após uma denúncia anônima indicar que o proprietário de uma loja de materiais para construção no estado estaria utilizando a empresa para movimentar valores para aquisição de ouro de origem criminosa. No total, os envolvidos investigados no esquema teriam movimentado R$ 271 milhões em um período de quatro anos.

Ainda segundo as investigações, os suspeitos receberiam valores de centenas de pessoas físicas e jurídicas relacionadas com o comércio de minerais. Algumas, inclusive, alvos de outras ações da Polícia Federal.

Um dos suspeitos, o proprietário da microempresa de materiais para construção no estado, teria movimentado R$ 162 milhões. A empresa, que atua regularmente no mercado de construção civil, também seria utilizada para movimentar esses valores ilegais.





Outro suspeito, cujos rendimentos declarados são de apenas R$ 40 mil, teria movimentado em suas contas mais de R$ 12 milhões. Esta já é a terceira operação contra o garimpo ilegal em Roraima realizada neste mês.

