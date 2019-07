PF apreende 2 toneladas de drogas no Paraná

A Polícia Federal (PF) apreendeu pouco mais de duas toneladas de drogas hoje (24) em Foz do Iguaçu (PR). As drogas estavam em uma carreta e foram descobertas graças a ação de cães farejadores. Foram apreendidos 2.090 quilos de maconha e 2,7 quilos de haxixe.

A carreta estava no pátio de uma transportadora, no bairro Três Lagoas. Durante a fiscalização policial, os cães apontaram para a carreta e os policiais foram até a carga. Ao retirar a lona do semirreboque, encontraram vários tabletes de maconha no meio de uma carga de arroz.

O motorista da carreta não estava presente na hora da fiscalização, mas foram encontrados documentos no veículo e ele será investigado. Os responsáveis pela transportadora informaram à polícia que, após dar entrada com a carga na transportadora, o motorista deixou o local. A polícia investigará outros envolvidos no esquema.